Plusieurs licenciements chez Ryanair

Ryanair a licencié seize des 98 stewards et hôtesses qui travaillaient depuis l'aéroport d'Eindhoven, aux Pays-Bas, où la compagnie aérienne à bas coûts vient de fermer sa base, a-t-on appris lundi auprès du syndicat néerlandais FNV Luchtvaart. Une trentaine de ces collaborateurs ont accepté une délocalisation "volontaire" et une quinzaine d'autres ont signifié ne plus vouloir travailler pour l'entreprise irlandaise.



Ryanair a fermé ce lundi sa base d'Eindhoven, malgré les nombreuses protestations du personnel. Le syndicat FNV va maintenant entreprendre des démarches judiciaires pour contrer cette décision, qui date du début du mois d'octobre. L'organisation représentant les travailleurs souhaite que le personnel soit assujetti au droit néerlandais alors qu'il est actuellement soumis à la législation irlandaise. Le syndicat veut également que les collaborateurs ayant voté en faveur de la délocalisation soient largement indemnisés.



Les personnes licenciées étaient encore en période d'essai, selon le FNV. Raison pour laquelle elles pouvaient être renvoyées sans motif. Un tiers des hôtesses et stewards n'ont pas voté en faveur de la délocalisation et se trouvent actuellement à leur domicile, en attente de directives. On avait déjà appris plus tôt lundi que seize pilotes mis au pied du mur par Ryanair se trouvaient également chez eux, prêts à travailler dès que nécessaire et à opérer des vols depuis Eindhoven, selon VNV, un autre syndicat néerlandais. Selon une décision de justice, ces pilotes ne doivent en effet exercer leurs fonctions qu'au départ de cet aéroport. S'il existe toujours des vols Ryanair vers cette ville néerlandaise, ils partent tous d'une autre destination, la base y étant désormais fermée.