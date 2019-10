Pologne: 4 militaires meurent dans l'explosion de munitions de la 2e guerre mondiale

Deux militaires polonais ont été tués et quatre autres blessés mardi par l'explosion de munitions qu'ils devaient désarmer et enlever, a annoncé le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak sur son compte Twitter.



Ces munitions datent de la seconde guerre mondiale, selon les médias locaux. Selon les autorités civiles et militaires polonaises, l'explosion a eu lieu dans un complexe forestier aux environs de Kuznia Raciborska en Silésie (sud). Deux des quatre blessés, dans un état grave, ont dû être transportés en hélicoptère vers des hôpitaux de la région.

Les militaires faisaient partie du 6e bataillon de parachutistes basé à Gliwice, en Silésie. Selon la police, ils ont été envoyés pour s'occuper d'anciens obus d'artillerie découverts il y a quelques jours par des promeneurs.



74 ans après la fin du conflit, les découvertes d'engins non explosés datant de la 2e guerre mondiale sont toujours fréquentes en Pologne, théâtre d'âpres combats en 1939 et en 1944-45. La forêt de Kuznia Raciborska en abriterait un grand nombre.