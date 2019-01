Pologne: cinq adolescentes meurent dans l'incendie d'une "escape room"

(Belga) Cinq adolescentes sont mortes vendredi en Pologne dans l'incendie d'une "escape room", sorte de jeu de société, à Koszalin, dans le nord du pays, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

"Les victimes de cette tragédie sont des enfants de 15 ans, des jeunes filles qui célébraient un anniversaire", a dit le ministre Joachim Brudzinski à la chaîne de télévision privée TVN24. Le porte-parole des pompiers de Koszalin, Tomasz Kubiak, a confirmé à l'AFP que les morts étaient des jeunes filles. "Un homme grièvement brûlé a été évacué vers un service de soins intensifs", a-t-il ajouté. Selon une porte-parole de la police locale, la victime est âgée d'environ 25 ans. La police et les pompiers ont indiqué que les causes du feu, signalé en début de soirée, demeuraient inconnues pour le moment. Le ministre de l'Intérieur a indiqué avoir ordonné au commandant en chef des pompiers de contrôler les mesures anti-incendie dans tous les "escape rooms" de Pologne, dont on estime le nombre à un millier. Une "Escape room" est un lieu servant à un jeu d'évasion: les participants sont enfermés dans une pièce et doivent résoudre une énigme ou répondre à une série de défis pour pouvoir en sortir dans un temps limité le plus souvent à une heure. (Belga)