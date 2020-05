Pologne: excuses après le non-respect des mesures de distanciation par le Premier ministre

(Belga) Un porte-parole du gouvernement polonais s'est excusé lundi pour le non-respect par le Premier ministre Mateusz Morawiecki des règles de distanciation sociale liées au coronavirus. "Le Premier ministre a été mal informé par son personnel ... et je voulais m'excuser pour cela", a déclaré Piotr Mueller.

Mateusz Morawiecki a publié vendredi un tweet le montrant assis à une table avec les propriétaires d'un café de la région de Silésie. Tous étaient à proximité les uns des autres sans porter de masques. Selon le régime mis en place depuis la réouverture des restaurants du pays lundi dernier, seules les familles et les personnes vivant ensemble sont autorisées à partager la même table. Le tweet a donc provoqué critiques et moqueries. Ces dernières semaines, la Pologne a progressivement levé les restrictions liées au coronavirus, le nombre de nouveaux cas détectés chaque jour restant stable, soit quelques centaines quotidiennement. À ce jour, le pays a enregistré plus de 21.000 cas de contamination et près de 1.000 décès depuis le début de la crise sanitaire. (Belga)