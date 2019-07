Pologne: exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 26 ans

(Belga) La chambre basse du parlement polonais a approuvé un projet de loi exonérant d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 26 ans, dans un vote jeudi soir.

Soumis au parlement par les conservateurs au pouvoir, le projet a bénéficié du soutien de 419 députés, face à quatre voix opposées et aucune abstention. En vertu de ce texte, les rémunérations versées aux jeunes gens de moins de 26 ans, dont le montant annuel brut ne dépassera pas 85,5 mille zlotys (20.000 EUR), seront exonérés d'impôt sur le revenu des particuliers qui s'élève en Pologne à 18%. Le revenu moyen brut en Pologne était de près de 5.000 zlotys par mois au premier trimestre 2019, selon les statistiques officielles. La nouvelle disposition, qui doit encore être approuvée par le Sénat et signée par le président, ce qui devrait être une formalité, doit entrer en vigueur à compter du 1er août prochain. Selon ses promoteurs, elle pourrait concerner plus de deux millions de personnes. Il s'agit de la réalisation d'une des promesses électorales généreuses faites au début de l'année par les conservateurs du parti Droit et Justice (PiS), dans la perspective des deux scrutins prévus en 2019: le scrutin européen de mai, remporté par le PiS, et les élections législatives d'automne. (Belga)