Pologne: la coalition gouvernementale, menacée d'effondrement, renouvelle son alliance

(Belga) La coalition de droite au pouvoir en Pologne, menacée un moment d'effondrement, a signé samedi un nouvel accord de gouvernement, calmant les tensions apparues autour d'un remaniement ministériel et d'un projet de loi controversé sur les droits des animaux.

Deux partenaires juniors de la coalition tripartite au pouvoir avaient refusé de soutenir ce projet de loi, provoquant la colère de Jaroslaw Kaczynski, le puissant leader du parti Droit et Justice (PiS) et grand ami des chats, qui l'a parrainée. "Nous avons désormais trois ans devant nous jusqu'aux prochaines élections législatives", a déclaré M. Kaczynski en signant le nouveau accord de coalition. Mais les détails de cet accord entre le PiS et ses deux partenaires n'ont pas été rendus publics. On ne sait pas en particulier si M. Kaczynski lui-même doit entrer au gouvernement, comme l'ont prédit certains hauts responsables du PiS, dans le but de mettre au pas les deux autres partis. "Nous avons un gouvernement stable, une majorité parlementaire stable, nous avons un programme et nous passons à la prochaine étape de notre programme, pour mieux servir les citoyens polonais et la Pologne", s'est félicité le Premier ministre Mateusz Morawiecki. L'alternative était un gouvernement minoritaire ou des élections anticipées. Le PiS à lui seul ne dispose au parlement que de 197 sièges sur 460. Ses deux alliés dans la coalition sont le parti Pologne solidaire, qui contrôle 19 sièges, et le parti Entente, avec 18 sièges. Les prochaines élections parlementaires régulières en Pologne sont prévues pour 2023. Grâce au soutien de l'opposition libérale, la loi sur la protection animale a été adoptée avec 356 voix pour et 75 contre tandis que 18 élus se sont abstenus. Le texte, qui doit obtenir encore l'aval du Sénat, interdit l'élevage d'animaux pour leur fourrure -- une importante industrie en Pologne -- et met fin aux exportations de viande halal et cacher. (Belga)