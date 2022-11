Porsche rappelle près de 21.000 véhicules en raison des émissions de CO2

Le constructeur automobile allemand Porsche procède au rappel de 20 960 véhicules de son modèle Macan, construits entre 2014 et 2018. Les émissions de CO2 de ces voitures s'écartent trop des spécifications données par le constructeur, indique jeudi l'autorité allemande des transports KBA.

KBA a donc demandé le rappel ce mois-ci. Porsche prévoit de mettre à jour le logiciel de contrôle du moteur et de la transmission, pour ramener les émissions de CO2 dans les clous. Porsche n'a pas souhaité commenter le rappel auprès de l'agence de presse financière Bloomberg. On ignore si des voitures sont concernées par ce rappel en Belgique, et combien, le cas échéant.