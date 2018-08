Portugal: décès de la chanteuse de fado Celeste Rodrigues, soeur d'Amalia

La chanteuse de fado Celeste Rodrigues, soeur cadette de la diva de ce genre musical portugais Amalia Rodrigues, est décédée à l'âge de 95 ans, a annoncé mercredi son petit-fils Diogo Varela Silva sur sa page Facebook.

"C'est le coeur lourd que je vous annonce le départ de notre Celeste (...) aujourd'hui elle a quitté une vie pleine de ce qu'elle voulait et rêvait", a-t-il écrit.

Trois ans plus jeune qu'Amalia, morte en 1999 et dont la dépouille repose au Panthéon national, Celeste faisait également partie du mythe du fado, devenue la musique emblématique de tout un peuple et la voix du Portugal dans le monde.

Depuis ses débuts dans les années quarante, Celeste Rodrigues avait chanté dans le monde entier et faisait toujours l'objet de comparaisons avec sa soeur.

A 95 ans passés, elle se produisait encore dans les maisons et restaurants de fado de Lisbonne, où est né ce genre musical. La fadiste s’apprêtait à entamer une tournée mondiale en 2019 pour célébrer ses 75 ans de carrière.