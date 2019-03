Portugal: deux agents de football brésiliens arrêtés pour trafic d'êtres humains

(Belga) Deux agents sud-américains soupçonnés d'avoir organisé l'immigration illégale d'une vingtaine de jeunes footballeurs ont été arrêtés au Portugal pour trafic d'êtres humains, a annoncé jeudi la police des frontières.

Les agents et les footballeurs sont de nationalité brésilienne, a précisé une source proche du dossier. Un club sportif de la ville de Nazaré (centre) a fait l'objet d'une perquisition et son président a été inculpé, a précisé le Service des étrangers et des frontières (SEF). Les arrestations effectuées mercredi à Leiria (centre) ont mis fin à une enquête ouverte à la suite d'une opération de routine menée fin 2018, au cours de laquelle les inspecteurs du SEF avaient détecté une vingtaine de jeunes footballeurs en situation irrégulière. Ils étaient alors logés par le club en question "dans des conditions indignes" et "vivaient dans une situation économique extrêmement difficile". Certains d'entre eux ont depuis quitté le Portugal, tandis que d'autres attendent de voir leur situation régularisée dans le cadre des lois de protection des victimes de trafic d'êtres humains. Les deux suspects arrêtés à Leiria sont également soupçonnés d'avoir commis des crimes d'aide à l'immigration illégale et de falsification de documents. D'après le SEF, ils faisaient miroiter aux jeunes footballeurs la promesse d'un permis de résidence et de contrats professionnels, mais finissaient par les abandonner à leur sort. Depuis le début de l'année, la police des frontières a mené 34 inspections auprès de clubs sportifs et interpellé 47 athlètes étrangers en situation irrégulière. Sur l'ensemble de l'année 2018, elle avait détecté 129 clandestins, pour la plupart originaires d'Amérique du Sud, au cours de 66 opérations. Actuellement, "le SEF mène huit enquêtes impliquant des associations sportives ou des clubs de football liées à l'exploitation des joueurs arrivés au Portugal dans l'espoir d'être repérés par des agents et exaucer leur rêve de jouer en Europe", a précisé sa porte-parole. (Belga)