Portugal: le gouvernement augmente le salaire minimum à 700 euros

Le salaire minimum au Portugal va augmenter de 3,4% à partir du 1er janvier 2019, à 700 euros mensuels bruts sur douze mois, a décidé jeudi le gouvernement socialiste en conseil des ministres, conformément à ses engagements.



Depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 d'un gouvernement socialiste soutenu au Parlement par la gauche radicale, le salaire minimum a été revalorisé chaque année, pour une hausse cumulée de 18,8%.



Cette nouvelle hausse concernera plus de 750.000 salariés, a également précisé l'exécutif dans un communiqué.



La hausse du salaire minimum était une des mesures phare du gouvernement du Premier ministre Antonio Costa, qui a décidé de "tourner la page" de la politique d'austérité mise en oeuvre par la droite quand le pays, durement frappé par la crise de la dette en 2011, s'est retrouvé sous la tutelle de l'Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI).



L'embellie économique observée depuis lui a permis à la fois de poursuivre l'assainissement des finances publiques et de soulager une population éreintée par des années de cure de rigueur budgétaire.



Dans l'Espagne voisine, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez a annoncé la semaine dernière son intention de relever le salaire minimum de 22%, à 1.050 euros mensuels bruts.