Pour faire la manche en Suède, il faut désormais s'acquitter d'un "permis de mendier" PAYANT

La situation est invraisemblable et aux premiers abords, on pourrait croire à une vaste blague. Et pourtant, il n'en est rien. En Suède, la ville d'Eskilstuna, située à 100 km de la capitale, a mis en place un "permis de mendier".

Selon des informations de Franceinfo, cette mesure est effective depuis le 1er août. Concrètement, pour avoir le droit de faire la manche dans la rue, il est obligatoire d'acquérir ce permis auprès des autorités compétentes. Bizarrerie de cette mesure: ce permis est payant. Il coûte 23 euros et doit être renouvelé après 3 mois.

Nos confrères indiquent que ce permis ne concerne "que 30 à 50 personnes, essentiellement des femmes roumaines, exploitées". Selon le maire de la ville, le but serait avant tout d'identifier les personnes en détresse. Les personnes qui mendient, sans ce permis, sont passibles d'amende.