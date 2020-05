Pour le 4e jour de suite, plus de 10.000 nouveaux contaminés en Russie

(Belga) Pour la quatrième journée de suite, plus de 10.000 cas de nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrés en Russie, ce qui porte le total à environ 165.000 contaminés dans le pays, annoncent mercredi les autorités compétentes. Au cours des dernières 24 heures, 86 personnes ont succombé au coronavirus, ce qui porte le total à 1.537 décès.

Environ 40% des nouveaux cas sont asymptomatiques, et plus de la moitié se situent à Moscou. Dans le pays, un couvre-feu et une interdiction d'entrée pour les étrangers ont été mis en place. (Belga)