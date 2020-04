Pour les Roms des Balkans, la faim est le premier symptôme du coronavirus

Devant leurs masures délabrées, dans une puanteur épouvantable, des familles roms d'Albanie recherchent leur nourriture parmi les déchets qu'elles ne peuvent plus revendre. La faim est la première conséquence du coronavirus pour cette minorité des Balkans particulièrement vulnérable à la pandémie.

Entre couvre-feu et fermeture des écoles, les gouvernements de cette région pauvre d'Europe ont pris différentes mesures pour imposer la distanciation sociale.

Mais ces restrictions n'ont guère de sens pour des centaines de milliers de Roms qui vivent dans des habitats surpeuplés, quand ce n'est pas dans des bidonvilles sans eau courante, où se laver régulièrement les mains est impossible.

Et la conséquence immédiate de ces dispositifs, c'est de priver de tout revenu des familles qui n'ont aucun filet de sécurité.

"Pour se nourrir, on doit fouiller dans les poubelles pour trouver de quoi manger, des pâtes et du riz", dit à l'AFP Vanesa Lika, qui habite une cahute misérable au fond d'une cour à Breglumas, quartier périphérique de Tirana. A 15 ans, elle est mère de deux enfants de deux ans et 11 mois.

En temps normal, Vanesa et les siens collectent les déchets avec deux familles roms voisines pour revendre les matériaux à des petites entreprises de recyclage.

Mais en raison des restrictions, ces PME ont fermé leurs portes, et la petite communauté d'une quarantaine de personnes a perdu ses maigres ressources, une centaine d'euros mensuels par famille.

Mirela Vogli, 18 ans, vient d'accoucher mais elle n'a pas de lait. Sa voisine a récupéré une boîte de lait en poudre dans les déchets, de quoi tenir deux jours. "Mais que faire après?", se lamente la jeune fille d'une voix étouffée, berçant son bébé qui n'arrête pas de pleurer.

- "La pauvreté oblige à tout" -

C'est également dans les poubelles que ces familles tentent de trouver de quoi se protéger contre le virus, avec les fonds de bouteilles de détergents et de produits d'hygiène.

"Nous avons peur, nous essayons de nous protéger et de protéger nos enfants", raconte Vanesa devant les sacs de déchets qui s'accumulent devant sa porte. Elle sert fort dans ses bras son bébé qui tousse sans cesse, essayant de le calmer.

"Nous savons que ces déchets sont peut-être porteurs du virus mais on ne peut rien y faire. La pauvreté oblige à tout essayer", lance Lindita Vogli, la belle-mère de Mirela.

Le Covid-19 touche riches comme pauvres mais la crise sanitaire mondiale a révélé que la distanciation sociale, le télétravail et l'hygiène sont des privilèges inaccessibles à certains.

Partout dans les Balkans, les associations alertent sur la nécessité d'aider ces communautés historiquement stigmatisées, particulièrement vulnérables à la pandémie et à son impact économique, du fait même de leur dénuement.

Majlinda Veizi, du Centre albanais des droits des femmes roms, réclame que les membres de la minorité "soient inclus dans les programmes gouvernementaux d'aide aux entreprises fermées par le confinement", même quand ils travaillent au noir.

Les enfants roms n'ont pas le même accès à l'éducation que la population générale. "L'économie informelle", -- collecte de plastique, de cartons et de métaux, musique de rue, mendicité --, est souvent la seule source d'emplois pour cette minorité qui compterait dans les Balkans occidentaux entre 700.000 et 1,36 million de personnes, selon les estimations de la Banque mondiale.

En Macédoine du Nord, à Suto Orizari, près de Skopje, l'un des plus grands quartiers roms de la région, un marché de vêtements à bas prix représente une grosse source de revenus pour la communauté. Mais il est en sommeil.

- Double danger -

"Ces gens sont en danger à la fois sanitaire et humanitaire", s'alarme Dragan Gracanin, de l'Association pour la coordination des questions roms en Serbie, où plus de 5.000 familles vivent dans des bidonvilles sans accès à l'eau potable. Deux tiers des habitations n'y sont pas reliées au réseau des eaux usées et 11% n'ont pas d'électricité, selon des données officielles.

"S'ils ont faim, ils seront forcés de sortir pour travailler. Imaginez que le virus entre dans un bidonville, ça serait horrible", ajoute-t-il.

Car une vie de pauvreté a aussi des conséquences sur la résistance aux maladies et sur l'espérance de vie, souligne Bashkim Ibishi, de l'ONG kosovare Advancing Together. "Si on n'a pas les moyens, on a des placards moins remplis, ce qui veut dire moins de vitamines, moins de tout, on est plus vulnérable".

La promiscuité est également un gros souci. "Comment peut-on s'autoconfiner dans un gourbi de deux pièces avec 12 membres de sa famille"?, demande-t-il.

Au Monténégro, un lotissement de 1.300 Roms proche de la capitale Podgorica a été mis en quarantaine après la contamination d'un père de 10 enfants.

La police garde les lieux 24 heures sur 24.

Mais là encore, la peur principale ne concerne pas un virus qui a contaminé quelque 10.000 personnes et fait plus de 250 morts dans la région. "Le corona, ce n'est pas mon problème, je gère ça facilement", affirme Besim, 38 ans, à l'AFP. "Mon problème, c'est que je n'ai plus de revenus et j'ai besoin de nourrir une famille de neuf personnes".

Les gens dépendent pour survivre des rations quotidiennes de pain et de yaourt liquide distribuées par la Croix-Rouge. L'institution a également fourni des produits d'hygiène et de puériculture, de la farine, des conserves, du chou. Le gouvernement a rétabli l'eau et l'électricité pour les familles endettées qui ne pouvaient plus payer leur facture.

"Je suis reconnaissant de toute aide mais deux miches de pain et deux litres de lait ne suffisent pas", explique Sahu Sefani, 41 ans, père de sept enfants.

