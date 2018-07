Pour Roberto Martinez, "la priorité n'est pas de gagner demain"

(Belga) "La priorité n'est pas de gagner" la rencontre contre l'Angleterre, a indiqué mercredi l'entraîneur de la Belgique, Roberto Martinez au cours d'une conférence de presse à Kaliningrad. Les Diables rouges y affrontent l'Angleterre jeudi à 20h00 (HB) dans la dernière journée de la phase de groupes G de la Coupe du monde.

"On est qualifié (pour les huitièmes de finale, NDLR) et c'est le plus important à ce stade. La priorité n'est pas de gagner demain et on ne va pas risquer d'aligner des joueurs blessés ou sous cartes jaunes", a ajouté l'entraîneur d'origine espagnole. "Par ailleurs, je crois en chaque joueur de cette équipe et des joueurs qui travaillent dur à l'entraînement doivent avoir l'opportunité de s'exprimer à un tel stade de la compétition." Le gardien de but Thibaut Courtois est presque le seul à avoir son poste assuré pour le match de demain, à en croire le sélectionneur. Interrogé avant Roberto Martinez, le défenseur Thomas Vermaelen, pressenti pour faire son retour demain après plus d'un mois de convalescence, a lui déclaré que les joueurs ne montent pas sur le terrain pour perdre. "On veut chaque fois gagner le match. La meilleure tactique est de regarder match après match et ne pas commencer à spéculer sur les adversaires en huitième ou en quart", a-t-il déclaré. (Belga)