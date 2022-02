Pourparlers sur l'Ukraine - A Berlin, les discussions entre Kiev et Moscou finissent en queue de poisson

(Belga) Les représentants russes et ukrainiens se sont quittés, jeudi soir après près de dix heures de négociations à Berlin, sans réelles avancées quant à la situation en Ukraine.

Ils s'étaient rencontrés pour un deuxième cycle de discussions en "format Normandie", sous la médiation de responsables français et allemands. Ces derniers soutiennent le plan de paix, mais "ne font pas pression" sur le gouvernement ukrainien pour qu'il remplisse sa part de l'accord de Minsk, a regretté le négociateur russe Dmitry Kozak. "Nous n'avons pas pu passer outre les différences d'opinions", a-t-il ajouté, expliquant que les représentants ukrainiens "interprètent le plan différemment". Le représentant russe a encore critiqué le gouvernement ukrainien pour avoir rejeté le dialogue avec les séparatistes dans l'est du pays et a souligné que l'accord de Minsk était un prérequis indispensable pour la résolution du conflit sans violence. De son côté, le négociateur ukrainien Andriy Yermak a indiqué que si les pourparlers n'ont pas pu faire avancer la situation, ils ont néanmoins permis un cessez-le-feu complet pendant plusieurs jours, ce qu'il a qualifié de "résultat très solide". D'autres entretiens devraient encore avoir lieu en mars.