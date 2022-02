Pourparlers sur l'Ukraine - Blinken a assuré Kiev du soutien de Washington face à "une menace de plus en plus aiguë"

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a assuré vendredi son homologue ukrainien du "soutien ferme" des Etats-Unis à Kiev "face à une menace de plus en plus aiguë" d'invasion russe.

Le secrétaire d'Etat a dit au téléphone à Dmytro Kouleba que l'Ukraine continuait de "bénéficier du soutien durable et inébranlable des Etats-Unis pour sa souveraineté et son intégrité territoriale", ont rapporté ses services dans un communiqué. La Maison Blanche a affirmé vendredi que la Russie pourrait envahir l'Ukraine "à tout moment" dans les prochains jours, tout en reconnaissant ne pas savoir si le président russe Vladimir Poutine avait pris une telle décision. Washington a accru ces derniers mois son soutien militaire "défensif" à l'armée ukrainienne. Mais le président Joe Biden a encore réaffirmé clairement jeudi qu'il n'enverrait pas de soldats américains sur le terrain en Ukraine, même pour évacuer des Américains dans l'hypothèse d'une invasion russe, car cela pourrait dégénérer en "une guerre mondiale". Dans son appel au ministre ukrainien, Antony Blinken a souligné que "toute agression russe" provoquerait des "conséquences rapides, sévères et unitaires" de la part des Occidentaux. (Belga)