Pourparlers sur l'Ukraine - Entretien téléphonique entre les dirigeants occidentaux sur la situation en Ukraine

(Belga) Les dirigeants occidentaux, parmi lesquels Joe Biden, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, vont s'entretenir par téléphone vendredi à 16h00 GMT de la crise ukrainienne, en pleines tensions avec la Russie qui menacent de dégénérer en guerre.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen Charles Michel, mais aussi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le président polonais Andrzej Duda devaient aussi participer à cet entretien, de même que le président du Conseil italien Mario Draghi et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a-t-on précisé au sein du gouvernement allemand et à l'Elysée. Cet entretien intervient au moment où les craintes que la Russie n'envahisse l'Ukraine se font grandes. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a estimé que la Russie pouvait "à tout moment" envahir l'Ukraine, aux frontières de laquelle elle a massé plus de 100.000 militaires et des armes lourdes depuis des mois. Plusieurs séries de pourparlers ces derniers jours n'ont pas permis de progresser pour résoudre cette crise, que les Occidentaux décrivent comme la plus dangereuse depuis la fin de la Guerre froide il y a trois décennies. Vendredi, le Kremlin a relevé que des discussions réunissant la veille à Berlin des représentants de la Russie, de l'Ukraine, de l'Allemagne et de la France n'avaient produit "aucun résultat". Moscou, qui a déjà annexé la Crimée en 2014, dément toute velléité agressive envers l'Ukraine, mais conditionne toute désescalade à une série d'exigences, notamment l'assurance que Kiev n'intégrera jamais l'Otan. Inacceptable, jugent les Occidentaux. En parallèle de ce constat, la Russie a annoncé de nouvelles manoeuvres militaires à la frontière ukrainienne alors qu'elle mène depuis jeudi des manoeuvres d'envergure au Bélarus, voisin de l'Ukraine. (Belga)