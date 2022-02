Pourparlers sur l'Ukraine - Poutine dénonce auprès de Johnson le refus de l'Otan de répondre aux inquiétudes russes

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé mercredi dans une conversation avec le Premier ministre britannique Boris Johnson le refus de l'Otan de prendre en compte les inquiétudes de son pays pour sa sécurité, en pleine aggravation des tensions autour de l'Ukraine.

Selon un communiqué du Kremlin, M. Poutine a évoqué "le manque de volonté de l'Otan de répondre de manière adéquate aux préoccupations légitimes de la Russie" concernant sa sécurité. Le président russe a en outre accusé les autorités ukrainiennes de "sabotage chronique" des accords de paix de Minsk signés en 2015 entre Kiev et les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine. Ces accords ont permis une diminution substantielle des violences, mais n'ont pas mis fin à la guerre qui oppose depuis 2014 séparatistes prorusses parrainés par Moscou et forces de Kiev. Le volet politique de ces accords n'a jamais été respecté, les deux camps se rejetant la responsabilité de cet échec. La Russie est accusée depuis fin 2021 d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine en vue d'une potentielle invasion. La Russie nie avoir le moindre projet en ce sens mais exige des garanties pour sa sécurité, dont l'assurance que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Otan et que l'Alliance atlantique retire ses forces sur ses positions de 1997. (Belga)