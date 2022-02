Pourparlers sur l'Ukraine - Poutine est resté à distance de Macron en raison d'un test PCR refusé

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a refusé, malgré une demande des Russes, de se soumettre à un test de dépistage du coronavirus lors de sa visite à Vladimir Poutine lundi, ce qui explique pourquoi il a été tenu à distance par le président russe, selon deux sources de l'entourage de M. Macron.

La visite a engendré certains commentaires, les deux présidents s'étant retrouvés assis chacun à une extrémité d'une table de plusieurs mètres de long. Il a notamment été suggéré que M. Poutine a ainsi voulu faire "passer un message". Mais selon les deux sources interrogées, M. Macron a eu le choix: soit il se soumettait à un test PCR effectué par les autorités locales, soit il refusait et devait alors garder une plus grande distance avec son homologue russe. "Nous savions très bien que cela signifiait qu'il n'y aurait pas de poignée de mains et qu'il y aurait cette longue table, mais nous ne pouvions pas accepter qu'ils mettent la main sur l'ADN du président", a déclaré l'une des deux sources françaises. La deuxième source a ajouté que M. Macron avait subi un test PCR avant son départ et un test antigénique effectué par son propre médecin après son arrivée en Russie. (Belga)