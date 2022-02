Pourparlers sur l'Ukraine - Ukraine: Londres et Moscou s'accordent sur la nécessité d'un règlement "pacifique"

(Belga) Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président russe Vladimir Poutine se sont accordés mercredi sur la nécessité de parvenir à un règlement "pacifique" de la crise ukrainienne, a déclaré un porte-parole de Downing Street après une conversation téléphonique entre les deux hommes.

MM. Johnson et Poutine "ont été d'accord (sur le fait) qu'une aggravation n'était dans l'intérêt de personne", a précisé ce porte-parole dans un communiqué, ajoutant que le chef du gouvernement britannique avait averti Vladimir Poutine que "toute incursion supplémentaire russe en Ukraine serait une tragique erreur de calcul". Les deux dirigeants ont également souligné l'importance du dialogue entre leurs pays sur des sujets tels que le changement climatique, l'Afghanistan et le nucléaire iranien. "Ils ont convenu d'appliquer cet esprit de dialogue face aux tensions actuelles, afin de trouver un règlement pacifique", est-il ajouté dans le communiqué. Moscou a pour sa part expliqué que le président russe avait dénoncé dans une conversation avec Boris Johnson le refus de l'Otan de prendre en compte les inquiétudes de son pays pour sa sécurité, en pleine aggravation des tensions autour de l'Ukraine. Selon un communiqué du Kremlin, M. Poutine a évoqué "le manque de volonté de l'Otan de répondre de manière adéquate aux préoccupations légitimes de la Russie" concernant sa sécurité. La Russie est accusée depuis fin 2021 d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats aux frontières de l'Ukraine en vue d'une potentielle invasion. La Russie nie avoir le moindre projet en ce sens mais exige des garanties pour sa sécurité, dont l'assurance que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Otan et que l'Alliance atlantique retire ses forces sur ses positions de 1997. (Belga)