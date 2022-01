Pourparlers sur l'Ukraine - Un conflit en Ukraine "n'est pas inéluctable", selon le ministre américain de la Défense

(Belga) Un conflit entre l'Ukraine et la Russie "n'est pas inéluctable", a affirmé vendredi le ministre américain de la défense, Lloyd Austin.

"Il reste du temps et du champ pour la diplomatie", a-t-il souligné lors d'une rare conférence de presse. Plus de 100.000 soldats russes sont déployés à la frontière ukrainienne depuis fin 2021, signe pour Washington qu'une invasion pourrait être imminente. Mais le chef du Pentagone a souligné qu'il n'y avait "aucune raison" que cette situation dégénère nécessairement en un conflit. "M. Poutine a la possibilité lui aussi de faire ce qu'il faut", a-t-il assuré, en référence au président russe qui dément tout projet d'invasion, mais estime la Russie menacée par une éventuelle expansion de l'Otan et le soutien occidental à l'Ukraine. Moscou a lié la désescalade à la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance atlantique, notamment à l'Ukraine, et au retour des déploiements militaires occidentaux aux frontières de 1997. (Belga)