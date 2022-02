Pourparlers sur l'Ukraine - Une vague d'alertes à la bombe se poursuit en Russie, malgré une série d'arrestations

(Belga) Une vague d'alertes à la bombe anonymes se poursuit en Russie malgré l'arrestation récente de plusieurs suspects. Dans le nord de Saint-Pétersbourg, plus de 50 écoles ont été évacuées rien que ce mardi, selon l'agence de presse officielle TASS.

D'autres fausses alertes à la bombe ont visé des écoles à Rostov,-sur-le-Don, dans le sud du pays, ainsi que des tribunaux moscovites. Aucun suspect n'a été appréhendé dans ces cas. Les services secrets russes FSB ont annoncé jeudi dernier l'arrestation de 14 suspects en lien avec de précédentes alertes à la bombe et accusent l'Ukraine d'être mêlée à cela. Les fausses alertes de ce type se sont multipliées en Russie ces dernières années et visent outre des écoles, des tribunaux et des centres commerciaux, également des avions. (Belga)