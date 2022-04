Poutine félicite Orban et espère un renforcement du "partenariat" avec la Hongrie

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a félicité lundi le dirigeant hongrois Viktor Orban pour sa victoire aux législatives, a indiqué le Kremlin, exprimant l'espoir d'un renforcement des liens entre Moscou et Budapest.

"Le chef de l'État russe s'est dit certain que, malgré une situation internationale difficile, le développement futur des liens bilatéraux et de partenariat (entre Moscou et Budapest, ndlr) correspondra aux intérêts des peuples de Russie et de Hongrie", a affirmé la présidence russe dans un communiqué. MM. Poutine et Orban entretiennent de longue date des relations amicales, en dépit des nombreuses crises entre Moscou d'un côté et l'Union européenne ainsi que l'Otan de l'autre, deux organisations dont la Hongrie est pourtant membre. Début février, en pleine crise russo-occidentale ayant précédé l'offensive russe en Ukraine, Viktor Orban avait rencontré en tête à tête Vladimir Poutine à Moscou et affiché sa complicité avec le chef du Kremlin. Le Premier ministre hongrois, souverainiste et conservateur, affiche d'une manière générale une grande proximité avec Moscou sur de nombreux dossiers. Il est devenu, au fil des ans, le dirigeant de l'UE le plus en phase avec le Kremlin. La Hongrie a par exemple été le premier pays en Europe à utiliser le vaccin russe anti-Covid Spoutnik V, bien qu'il ne soit pas reconnu par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Et depuis l'opération militaire russe en Ukraine, M. Orban a refusé de livrer des armes à l'Ukraine et d'envisager des sanctions qui priveraient les Hongrois des précieux pétrole et gaz russes.