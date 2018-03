Poutine, l'incontournable patron de la Russie

Après plus de 18 ans de pouvoir, Vladimir Poutine symbolise le retour de la Russie sur le devant de la scène internationale, au prix de tensions sans précédent avec les Occidentaux et d'un net recul des droits de l'homme.

Victorieux de l'élection présidentielle avec plus de 76% des voix selon les premiers résultats partiels, Vladimir Poutine garde donc les clés du Kremlin pour un quatrième mandat, soit jusqu'en 2024, année de ses 72 ans.

Ex-officier du KGB, Vladimir Poutine est arrivé en 2000 à la tête d'un pays au pouvoir instable et à l'économie défaillante. Loué par nombre de ses concitoyens pour avoir été l'homme de la stabilité et d'une nouvelle prospérité, grâce à une manne pétrolière conséquente, il est vilipendé par ses détracteurs pour un net recul des droits de l'Homme et des libertés.

Jubilant face à des centaines de partisans réunis par des températures glaciales à Moscou, il a salué son score comme montrant "la confiance et l'espoir" des Russes.

Devant ses partisans réunis à deux pas du Kremlin, il a remercié les Russes tout de suite après l'élection, voyant dans cette large victoire "la confiance et l'espoir de notre peuple".

Sur la scène internationale, celui qui avait qualifié la disparition de l'Union soviétique de "plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle" s'est employé à restaurer l'influence de la Russie dans le monde, mise à mal après la chute de l'URSS et les années chaotiques du règne de Boris Eltsine.

Sa méthode ? Une lutte patiente et obstinée, à l'affût de signes de faiblesse de l'adversaire, expliquait en 2013 ce huitième dan de judo, répondant à un Russe qui lui demandait de tout faire pour enfin "rattraper et doubler" l'Amérique, un vieux slogan de l'époque soviétique.

Une technique appliquée avec succès en Syrie, où l'intervention militaire de la Russie depuis 2015 en soutien au régime de Damas a changé le cours de la guerre et permis au président Bachar al-Assad de rester au pouvoir, au grand dam d'Occidentaux quelque peu dépassés.

L'année précédente, Vladimir Poutine avait endossé les habits de restaurateur de la "grande Russie" en annexant la péninsule ukrainienne de Crimée, après l'intervention des troupes russes et un référendum jugé illégal par Kiev et les Occidentaux.

Cette opération a accru son prestige à domicile mais elle a déclenché la pire crise depuis la fin de la Guerre froide entre Russes et Occidentaux, qui accusent en outre Moscou de soutenir militairement une rébellion séparatiste dans l'est de l'Ukraine, ce que le Kremlin dément.

Aux tensions sur la Syrie et l'Ukraine se sont ajoutées à partir de l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis des accusations d'ingérence dans la présidentielle américaine et plus récemment une crise sans précédent avec Londres après l'empoisonnement d'un ex-espion russe réfugié en Angleterre.

Passionné de sport, le président russe a aussi cherché à imposer son pays, qui accueille cet été le Mondial de football, comme une puissance sportive.

En 2014, la Russie avait organisé les jeux Olympiques d'hiver les plus chers de l'histoire dans la station balnéaire de Sotchi. Mais les rêves du Kremlin sont assombris par des accusations de dopage institutionnalisé --qu'il rejette-- depuis la sortie du rapport McLaren en 2016.

- 'Frappe le premier' -

Né le 7 octobre 1952 dans une famille ouvrière qui occupait une pièce d'un appartement communautaire à Léningrad (Saint-Pétersbourg), Vladimir Poutine n'était en rien prédisposé aux ors du Kremlin.

"Je viens d'une famille modeste, j'ai vécu très longtemps cette vie", raconte-t-il sur un site internet dédié à sa biographie. De cette jeunesse dans les rues de Léningrad, il déclara en 2015 avoir appris une chose: "Si le combat est inévitable, il faut frapper le premier".

Diplômé de droit, il entre au KGB, dont il devient un agent du renseignement extérieur. Il sera envoyé en mission de 1985 à 1990 à Dresde, en Allemagne de l'Est, un poste plutôt modeste.

Après le délitement de l'URSS, l'agent du KGB se recycle en conseiller aux relations extérieures du nouveau maire libéral de Saint-Pétersbourg, puis entame une ascension fulgurante.

En 1996, il est appelé à Moscou pour travailler au Kremlin. Nommé en 1998 à la tête du FSB, successeur du KGB, il est désigné un an plus tard Premier ministre par le président Boris Eltsine, à la recherche d'un successeur capable de garantir sa sécurité après sa retraite.

Eltsine et son entourage avaient été séduits par la discrétion et l'efficacité de cet homme au front dégarni et au regard perçant. Certains proches de Eltsine pensent alors pouvoir le manipuler facilement, mais Vladimir Poutine entreprend de rebâtir l'autorité de l'Etat en formant une "verticale du pouvoir" dépendant de lui seul.

Cultivant déjà l'image d'un dur, le 1er octobre 1999, à la suite d'une vague d'attentats, il engage la deuxième guerre de Tchétchénie, un conflit sanglant marqué par des exactions de l'armée russe et le bombardement aveugle de Grozny.

Cette guerre sera le fondement de sa popularité en Russie et à l'origine de son image d'homme à poigne.

Lorsque Boris Eltsine démissionne fin 1999 et désigne son Premier ministre pour lui succéder, Vladimir Poutine s'est déjà imposé comme le nouvel homme fort du pays.

Elu facilement en 2000, M. Poutine accélère sa prise en main du pouvoir en s'appuyant sur les "structures de forces" (services secrets, police, armée) et sur ses proches de Saint-Pétersbourg.

- Contestation -

Il fait rapidement rentrer dans le rang les "oligarques", ces hommes d'affaires qui ont fait fortune en profitant des privatisations opaques des années 1990, les exclut du jeu politique et emprisonne les récalcitrants, comme le patron du groupe pétrolier Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski, gracié en 2013 après 10 ans de prison.

Le Kremlin met aussi au pas les chaînes télévisées, dont la liberté de ton héritée des années 90 dérange. Désormais, le petit écran est au service de Vladimir Poutine.

En 2008, limité à deux mandats consécutifs par la Constitution, M. Poutine confie le Kremlin pour quatre ans à son Premier ministre Dmitri Medvedev, et prend la tête du gouvernement.

L'annonce fin 2011 de son intention de revenir à la présidence pour un nouveau mandat, porté à six ans, suscite une vague inédite de contestation dans la rue.

La mobilisation retombera cependant après sa réélection facile au printemps 2012, suivie d'un nouveau tour de vis sur la société russe, l'adoption de lois jugées liberticides par l'opposition et une répression accrue de toute forme de contestation.

Extrêmement discret sur sa vie privé, Vladimir Poutine, père de deux filles et divorcé depuis 2013, aime se donner l'image d'un homme aux goûts simples, menant "une vie ordinaire" et aimant "les romans historiques et la musique classique".

Il n'hésite pas à se mettre en scène, effectuant des démonstrations de judo, galopant à cheval torse nu dans la taïga ou éteignant un incendie aux commandes d'un avion bombardier d'eau.