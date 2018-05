Poutine propose à nouveau Medvedev comme Premier ministre

(Belga) Le président russe Vladimir Poutine a proposé lundi une nouvelle fois Dmitri Medvedev comme Premier ministre, peu après avoir prêté serment pour son quatrième mandat à la présidence de la Russie. "Le président de la Fédération de Russie a soumis la candidature de Dmitri Medvedev à la Douma (chambre basse du Parlement) pour obtenir son accord", a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Sauf surprise, la Douma devrait accepter la candidature de M. Medvedev mardi à partir de 14h00, heure belge. Président de la Russie de 2008 à 2012 après avoir été Premier vice-président, M. Medvedev a ensuite occupé le poste de Premier ministre de 2012 à 2018. Âgé de 52 ans et juriste de formation, il a occupé au cours de son dernier mandat une place de plus en plus marginale, limitée aux questions techniques. Impopulaire et absent, il a été accusé de corruption par l'opposant principal au Kremlin, Alexeï Navalny, qui a mobilisé des milliers de manifestants contre lui. M. Medvedev n'a cependant jamais été désavoué par son mentor Vladimir Poutine auquel il voue une loyauté inflexible. (Belga)