Prague va envoyer pour plus de 7 millions d'euros d'armements à l'Ukraine

La République tchèque va faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions, pour une valeur de 7,6 millions d'euros, a annoncé samedi la ministre tchèque de la Défense.

"Le gouvernement a approuvé samedi une aide supplémentaire à l'Ukraine qui fait face à une attaque russe", a déclaré la ministre Jana Cernochova dans un tweet, au troisième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. "Le ministère de la Défense s'occupera également du transport vers un lieu fixé par la partie ukrainienne. Notre aide n'est pas terminée", a-t-elle ajouté. En janvier, Prague avait déjà approuvé un don à Kiev de quatre mille obus d'artillerie d'une valeur de 1,5 million d'euros. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi que les partenaires occidentaux de son pays allaient lui livrer des armes et des équipements, sans préciser l'origine de ce matériel. Mais les Pays-Bas ont également annoncé un peu plus tard leur intention de fournir des missiles et des équipements militaires à l'Ukraine, à la demande de Kiev.