Premier League - Joao Moutinho quitte Monaco pour Wolverhampton, promu en Premier League

(Belga) Wolverhampton s'est offert l'international portugais Joao Moutinho. Le récent promu en Premier League a annoncé la nouvelle mardi sur son site internet. Le milieu de terrain provient de l'AS Monaco et a signé chez les Wolves jusqu'à la moitié de l'année 2020.

Moutinho, 31 ans, a participé avec le Portugal à la Coupe du monde 2018 en Russie. Fin mars, l'international (113 caps) avait prolongé son contrat de deux ans avec le club de la principauté mais cet accord n'a pas empêché le joueur de quitter la Ligue 1. Moutinho évoluait depuis 2013 chez les Monégasques. Avant cela, il avait joué pour Porto (2010-2013) et son club formateur, le Sporting Portugal, où il avait reçu son premier contrat professionnel en 2004. À son palmarès figurent un titre européen avec le Portugal (2016), un titre d'Europa League avec Porto (2011), un titre de champion de France avec Monaco (2017), trois titres de champion du Portugal (2011, 2012 et 2013) et autant de coupes portugaises (2007, 2008 et 2011). Le récent promu, Wolverhampton Wanderers, a déjà recruté sept autre joueurs cet été. Les recrues les plus connues sont le gardien Rui Patricio et l'attaquant Diogo Jota, déjà prêté la saison dernière aux Wolves, qui sont deux compatriotes de Moutinho. L'entraîneur de Wolverhampton n'est autre que le Portugais Nuno Espirito Santo. (Belga)