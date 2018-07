Premier League - Le Nigérian Awoniyi, prêté la saison dernière à Mouscron, reste fidèle à Liverpool

(Belga) Taiwo Awoniyi a signé un nouveau contrat à "long terme" avec Liverpool. Les 'Reds' ont annoncé la nouvelle mardi. Le Nigérian de 20 ans a impressionné la saison dernière à Mouscron en inscrivant dix buts et en délivrant sept assists en 31 rencontres.

Awoniyi appartient à Liverpool depuis 2015, mais il a été prêté successivement aux Allemands de Francfort (2015-2016), aux Néerlandais du NEC Nimègue (2016-2017) et la saison dernière à Mouscron. L'attaquant serait depuis dans les plans de plusieurs grands clubs belges. "Je suis heureux et enthousiaste de cette prolongation", a réagi Awoniyi sur le site de Liverpool. "Je continue à travailler dur chaque année et je crois que mon rêve deviendra ensuite réalité. La saison dernière fut la meilleure pour moi et j'espère avoir une année encore meilleure." (Belga)