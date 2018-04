Premier League - Manchester City égale le record de victoires de Chelsea

(Belga) Le champion Manchester City a égalé le record de victoires en Premier League, après son facile succès contre West Ham (4-1), dimanche lors de la 36e journée.

Avec ce triomphe au London Stadium face à la pire défense d'Angleterre, les "Citizens" égalent les 30 victoires de Chelsea la saison passée. Les hommes de Pep Guardiola sont aussi tout proches d'égaler un autre record des "Blues", celui du nombre de buts sur une saison. Les Londoniens en avaient marqué 103 en 2009-2010, les Mancuniens en ont déjà 102 dans la musette Avec 93 points et encore trois matches à disputer, les "Citizens" sont aussi lancés pour faire tomber la barre placée à 95 par Chelsea en 2004-2005. Dimanche, Sané a ouvert la marque d'un tir dévié par Evra (13), puis Rice et Zabaleta ont envoyé le ballon dans leur propre but (27). En seconde période, Sterling a servi Jesus au point de penalty (53), puis trouvé Fernandinho à l'entrée de la surface (64) pour les troisième et quatrième buts des champions. Pour West Ham, l'opération n'est pas bonne. Après les bons résultats des relégables Southampton (victoire contre Bournemouth) et Stoke (match nul contre Liverpool) samedi, les "Hammers" (15e) n'ont plus que trois points d'avance sur la zone rouge. (Belga)