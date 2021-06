Premier tête à tête en plus d'un an entre Elizabeth II et Boris Johnson

La reine Elizabeth II a tenu mercredi son audience hebdomadaire avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, pour la première fois en personne depuis la mise en place en mars 2020 du confinement visant à freiner la propagation du coronavirus.

Après plus d'un an à s'entretenir par téléphone, la souveraine de 95 ans et le chef du gouvernement conservateur, tous les deux vaccinés contre le Covid-19, se sont rencontrés au palais de Buckingham.

Ils avaient déjà été présents ensemble lors de la réception donnée mi-juin au premier jour du sommet des grandes puissances du G7, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

La reine a passé la plus grande partie du confinement au château de Windsor, à l'ouest de Londres, à l'exception d'un passage dans sa résidence écossaise de Balmoral.

Selon la presse britannique, la souveraine, qui a perdu en avril son époux Philip, compte désormais rester la plupart du temps au château de Windsor.

A l'occasion de son passage au palais de Buckingham mercredi, elle a également présidé une remise de décorations en personne, alors qu'elle les menait ces derniers mois par visioconférence depuis Windsor.

Ces rencontres étaient organisées alors que les contaminations au coronavirus continuent leur progression au Royaume-Uni, en raison d'une forte poussée du variant Delta initialement détecté en Inde.

Les autorités sanitaires ont fait état mercredi de 16.135 cas positifs en 24h, au plus haut depuis début février, et de 19 décès supplémentaires, portant le total à 128.027 morts.