Première naissance d'un panda géant aux Pays-Bas

L'un des pandas géants prêtés par la Chine aux Pays-Bas a donné naissance à un petit dans un parc animalier néerlandais, une première pour le pays, a annoncé samedi le zoo d'Ouwehands.



Le petit, dont le sexe n'est pas encore connu, est né le 1er mai "après une longue période d'incertitude" suivant l'accouplement de deux pandas géants en janvier, ont annoncé dans un communiqué les responsables du zoo d'Ouwehands à Rhenen (centre). "Ce petit est né et a été conçu naturellement grâce à la patience et à l'expertise" de l'équipe du zoo, s'est réjoui son propriétaire Marcel Boekhoorn, cité dans le communiqué. Les parents, la femelle Wu Wen et le mâle Xing Ya, avaient été prêtés en 2017 pour une durée de 15 ans par la Chine aux Pays-Bas, où il n'y avait pas eu de couple de ce mammifère depuis trois décennies.

Le nouveau-né, qui "se porte bien", pourra rester aux Pays-Bas pendant quatre ans, avant d'être envoyé en Chine, a précisé le zoo. Le sexe du petit ne sera connu que dans quelques mois lorsqu'il quittera la maternité, moment à partir duquel il pourra être nommé, a expliqué le parc. Depuis 2016, les pandas géants ne sont plus "en danger" d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Mais l'espèce reste toutefois "vulnérable". Environ 500 pandas en captivité et 2.000 à l'état sauvage vivent en Chine.