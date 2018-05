Première statue d'une femme, une suffragiste, dévoilée devant le Parlement britannique

Un siècle après l'octroi du droit de vote aux femmes au Royaume-Uni, une statue de la suffragiste Millicent Fawcett a été inaugurée mardi devant le parlement britannique, première statue de femme dans cet endroit symbolique.

Le bronze, réalisé par l'artiste Gillian Wearing, représente la militante des droits des femmes tenant une banderole sur laquelle on peut lire "Le courage appelle partout au courage" ("Courage calls to courage everywhere"), des mots prononcés par Millicent Fawcett lors d'un discours appelant à la mobilisation.

Il a été dévoilé en présence du maire de Londres, Sadiq Khan, qui a rendu hommage au combat féministe. "C'est une journée historique", a estimé M. Khan. "Parliament Square n'est plus une place réservée aux statues d'hommes. Pour saluer la prouesse réussie par Millicent Fawcett, il ne pouvait pas y avoir de meilleur endroit, au cœur de la démocratie britannique", à quelques dizaines de mètres du Parlement, a-t-il ajouté. "Cela aurait dû arriver il y a déjà plusieurs décennies".

La cheffe du gouvernement, Theresa May, a salué l'héritage de Millicent Fawcett. "Je ne serais pas Première ministre aujourd'hui, aucune femme n'aurait pu siéger au Parlement, aucune d'entre nous ne disposerait des droits et des protections dont nous jouissons aujourd'hui" sans le combat qu'elle a mené, a-t-elle déclaré.

L'installation de cette statue est le résultat d'une mobilisation menée par la militante féministe Caroline Criado Perez, qui avait lancé une pétition en ligne, s'insurgeant de l'absence de femmes sur Parliament Square, où trônent onze statues représentant des personnalités masculines, parmi lesquelles Winston Churchill, Gandhi ou Nelson Mandela. Plus de 85.000 personnes avaient signé sa pétition.

A l'inverse des suffragettes, qui prônaient l'action directe pour faire avancer leur cause, brisant des vitrines ou incendiant des bâtiments, Millicent Fawcett était une suffragiste, adepte de méthodes non violentes. Elle s'était également battue contre le travail des enfants ou pour l'accès des femmes à l'université.

Le Parlement britannique avait voté en février 1918 la loi sur la "représentation populaire", permettant à certaines femmes âgées de plus de 30 ans de voter. Il fallut toutefois attendre 1928 pour qu'elles puissent voter aux mêmes conditions que les hommes, dès 21 ans.