Près de 130 incendies criminels recensés cet été en Italie

(Belga) L'agence italienne en charge de la protection des forêts a signalé cet été près de 130 incendiaires et en a arrêté quatre autres. Elle a également infligé pour 530.000 euros d'amendes administratives, rapportent lundi les carabinieri.

La plupart des feux de forêt qui ont touché la Péninsule cet été ont été allumés intentionnellement ou sont dus à la négligence. Leurs auteurs ont ainsi déclenché des incendies pour renouveler les pâturages ou pour se venger de l'administration publique, ont expliqué les forces de l'ordre. Il s'agit aussi de vandalisme dans certains cas. Cette année, les régions méridionales de Calabre, de Campanie et des Pouilles, ainsi que les îles de Sicile et de Sardaigne ont été particulièrement touchées par les incendies. La sécheresse persistante, la chaleur et les vents forts ont contribué à la propagation des flammes. Des incendies font rage dans une grande partie du pays depuis fin juillet. La Protection civile envoie chaque jour des Canadair, des avions bombardiers d'eau, dans les zones touchées. Parfois, les flammes atteignent également des zones résidentielles. Cinq personnes sont ainsi mortes en Calabre, selon les médias. Les flammes ont causé des dommages importants au secteur agricole et détruit des parties de parcs naturels protégés. (Belga)