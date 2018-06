Près de 38.000 heures prestées pour des escortes VIP en 2017

(Belga) En 2017, la police fédérale a presté 37.499 heures pour assurer des escortes de VIP ou des escortes de chefs de gouvernement ou personnalités lors de sommet ou grands événements, indique lundi la police fédérale dans son rapport annuel.

L'année 2017 a connu six sommets européens et trois autres événements extraordinaires, ainsi que le sommet OTAN du mois de mai qui a constitué un événement de très grande ampleur, rappelle la police fédérale. Le sommet de l'OTAN de mai 2017 a nécessité l'engagement de "forces considérables et des efforts importants en termes d'organisation et de coordination". Outre ces événements de plus grande ampleur, 135 visites "quotidiennes" de VIP émanant de 69 pays différents ont bénéficié de la protection d'escortes fournies par la police fédérale de la route. Ces missions représentent un total de 311 jours d'escortes VIP. (Belga)