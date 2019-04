Présidentielle en Ukraine - Le président Porochenko, battu, félicite son adversaire Zelensky

(Belga) Le chef de l'Etat sortant ukrainien Petro Porochenko a reconnu dimanche sa défaite à l'élection présidentielle et félicité son adversaire Volodymyr Zelensky, tout en promettant de ne pas quitter la vie politique.

Les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote, qui lui donnent seulement 25% des voix, "sont évidents et me donnent toutes les raisons pour appeler mon adversaire et le féliciter", a déclaré M. Porochenko devant ses partisans. "J'accepte cette décision. Je quitte mes fonctions mais je veux souligner avec fermeté: je ne quitte pas la politique", a-t-il ajouté alors que des législatives sont prévues fin octobre. (Belga)