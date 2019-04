Présidentielle en Ukraine - Poroshenko promet de respecter les résultats

(Belga) Bas dans les sondages, Petro Poroshenko a promis de respecter les résultats du second tour de l'élection présidentielle en Ukraine, prévu le 21 avril et de quitter son pose en cas de défaite.

"Ce sera l'élection du peuple ukrainien, et je respecterai cela", a-t-il déclaré à Kiev dimanche. Poroshenko a attendu en vain durant plus d'une heure son rival Volodymyr Zelensky pour l'affronter lors d'un débat mais le comédien avait clairement indiqué à l'avance qu'il ne souhaitait pas rencontrer Poroshenko avant vendredi. Le président ukrainien s'est adressé aux journalistes, leur disant être persuadé que Volodymyr Zelensky regardait la retransmission et l'a prié de se présenter, estimant que "les Ukrainiens ne devraient pas choisir un candidat virtuel ni élire un chat dans un sac." La tenue d'un débat entre les deux candidats vendredi n'est pas encore certaine. L'acteur et nouveau venu en politique Volodymyr Zelensky, a remporté le premier tour des élections avec environ 30% des votes, loin devant Poroshenko. (Belga)