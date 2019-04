Présidentielle en Ukraine - Volodymyr Zelensky veut "relancer" le processus de paix impliquant la Russie

(Belga) Le comédien novice en politique Volodymyr Zelensky, largement élu président d'Ukraine, a déclaré dimanche souhaiter "relancer" le processus de paix impliquant la Russie sur la guerre dans l'est séparatiste prorusse afin "d'arrêter le feu" et de libérer les prisonniers ukrainiens en Russie.

"Nous allons poursuivre le processus de Minsk, nous allons le relancer", a-t-il déclaré à la presse au cours de sa première conférence de presse après le vote, en référence aux accords de paix signés en février 2015 dans la capitale bélarusse sous l'égide de Kiev, Moscou, Paris et Berlin. Baptisés Accords de Minsk 2, ces documents ont permis de réduire considérablement le niveau des violences, sans pour autant mettre fin aux hostilités. Le règlement politique du conflit reste lui au point mort. Près de 13.000 personnes ont été tuées en cinq ans par la guerre dans l'est de l'Ukraine. Alors que de nombreuses trêves ont été annoncées par les belligérants mais jamais respectées, l'Ukraine et les Occidentaux accusent la Russie de soutenir militairement les séparatistes, ce que Moscou dément malgré les élements en ce sens relevés par plusieurs médias internationaux. "Le plus important" est "de cesser le feu", a encore fait valoir M. Zelensky. "La tâche numéro un est de faire revenir tous nos prisonniers, nos marins", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il ferait "tout pour faire revenir nos gars chez eux". Kiev et l'Occident dénoncent la détention par la Russie et les séparatistes de plusieurs dizaines d'Ukrainiens, considérés comme prisonniers politiques ou de guerre dans leur pays. Parmi ceux-ci, figurent notamment le cinéaste Oleg Sentsov, condamné par la justice russe à 20 ans de camp pour "terrorisme", et 24 marins ukrainiens faits prisonniers en novembre 2018 après un incident armé près du détroit de Kertch, au large de la Crimée annexée par la Russie il y a cinq ans. L'Ukraine et l'Occident ont accusé la Russie d'avoir bloqué les négociations sur la libération de prisonniers dans l'attente d'un éventuel changement de président à Kiev. (Belga)