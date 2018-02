Présidentielle tchèque - Les Tchèques appelés à choisir entre un pro-russe et un pro-européen

(Belga) Les électeurs tchèques ont commencé à voter vendredi pour le second tour d'une présidentielle qui s'annonce serrée opposant le chef de l'Etat sortant, le pro-russe Milos Zeman, au pro-européen Jiri Drahos.

Le scrutin, prévu sur deux jours, a révélé les fractures de la société tchèque, notamment autour de la question de l'immigration, et oppose deux candidats aux personnalités radicalement différentes. Pour le grand quotidien pragois Lidove Noviny, le second tour de la présidentielle oppose un "pitbull politique" à un "académicien décent". M. Drahos était initialement donné favori à l'issue du premier tour les 12 et 13 janvier, du fait que la plupart des sept autres candidats lui ont apporté leur soutien. A la veille du second tour, la balance penchait toutefois du côté du président sortant. Vendredi matin, au terme d'une campagne tendue et ponctuée d'un grand nombre de fausses informations, les principales agences de paris tablaient sur une victoire de M. Zeman, avec la cote autour de 1,6, contre 2,4 pour son adversaire. M. Zeman s'est montré particulièrement à l'aise lors du premier des deux débats télévisés de l'entre-deux-tours. Le second et ultime duel, diffusé jeudi soir par la télévision publique, était sensiblement plus équilibré. Les relations de la République tchèque, membre de l'Otan depuis 1999 et de l'UE depuis 2004, avec la Russie ont largement occupé ce débat, suivi par 2,6 millions de téléspectateurs, soit par un Tchèque sur quatre. Les bureaux de vote ont ouvert vendredi à 14H00 HB pour fermer à 22H00 HB. Samedi, ils fonctionneront entre 08H00 et 14H00 HB. Le résultat sera connu samedi dans l'après-midi. (Belga)