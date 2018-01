Présidentielle tchèque - Un pro-russe ou un pro-européen: les Tchèques choisissent leur président

(Belga) Le vote a repris samedi matin pour le second tour de l'élection présidentielle tchèque opposant le chef de l'Etat pro-russe sortant Milos Zeman et l'académicien pro-européen Jiri Drahos.

Mettant en lice deux candidats radicalement différents, le scrutin a polarisé la société tchèque, notamment autour de la question de l'immigration et de l'orientation de la politique étrangère du pays membre de l'Otan depuis 1999 et de l'UE depuis 2004. Le second tour, étalé sur deux jours, a été marqué vendredi par une forte mobilisation des électeurs: environ la moitié des inscrits ont voté, selon l'agence CTK, un chiffre supérieur de 10 points à celui observé lors du premier tour. Au premier tour du scrutin, les 12 et 13 janvier, le taux de participation final s'était établi à 61,9%. Connu aussi pour ses opinions pro-chinoises et anti-immigration, M. Zeman, 73 ans, bénéficie notamment du soutien des milieux ruraux et des travailleurs manuels, tandis que M. Drahos ex-patron de l'Académie des sciences âgé de 68 ans, est le candidat préféré des milieux intellectuels des grandes villes. Les bureaux de vote doivent fermer samedi à 13h00 GMT (14h00 heure belge) et le résultat qui s'annonce assez serré doit être connu avant 16h00 GMT (17h00 HB), selon le ministère de l'Intérieur. (Belga)