Presque 300.000 cas détectés en Russie

(Belga) Le total des infections au nouveau coronavirus en Russie approche mardi les 300.000, les autorités, qui jugent que la situation se stabilise, ayant recensé moins de 10.000 cas pour le quatrième jour consécutif.

Selon les chiffres officiels, 9.263 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant à 299.941 le total des cas de la maladie Covid-19 en Russie, deuxième pays du monde le plus touché en nombre de contaminations après les États-Unis. Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a annoncé lundi que la Russie avait "stoppé la croissance" des infections. Mardi, le pays a enregistré pour le quatrième jour consécutif un nombre de nouveaux cas sous la barre symbolique des 10.000. La Russie a également recensé 115 décès de coronavirus lors des dernières 24 heures, le bilan atteignant désormais 2.837 morts. Des critiques ont mis en doute la réalité du taux de mortalité officiel, accusant la Russie de sciemment sous-évaluer le nombre des morts de la maladie Covid-19. Les autorités ont rejeté les accusations, précisant que ne sont recensés que les décès dont la cause première est le coronavirus, quand d'autres comptent la quasi-totalité des morts de patients testés positifs. Les autorités disent aussi que l'épidémie étant arrivée plus tard en Russie, elle ont eu le temps de préparer les hôpitaux et de mettre en place une politique massive de dépistage. (Belga)