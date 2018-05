Prévisions économiques de printemps - La Commission confirme la chute du déficit public belge et de la dette

(Belga) Le déficit public belge devrait bien chuter d'ici 2019, a confirmé jeudi la Commission européenne dans ses prévisions économiques de printemps, tandis que le déficit structurel remonterait légèrement autour de -1,7% l'an prochain. La dette poursuit aussi sa baisse, pour frôler les 100% du PIB en 2019.

Alors qu'il atteignait encore -4,2% du produit intérieur brut (PIB) sur la période 2009-2013 marquée par la crise économique, le solde des administrations publiques a varié de -3,5% à -2,5% de 2014 à 2016. Pour 2017, il devrait avoir chuté à -1,0%, à -1,1% cette année et à -1,3% en 2019. Quant au déficit budgétaire structurel, il serait de 1,3% en 2017, 1,4% cette année et 1,7% l'an prochain, selon l'exécutif européen, alors qu'il dépassait les 2% de 2014 à 2016. Le gouvernement a fixé 2020 comme année du retour à l'équilibre budgétaire. Dans ses dernières prévisions économiques d'hiver, la Commission retenait toujours des déficits supérieurs, bien que le gouvernement fédéral eût déjà annoncé début février de plus fortes réductions. Quant à la réduction de la dette, elle poursuit son cours, étant envisagée à 101,5% du PIB cette année et 100,2% l'an prochain. (Belga)