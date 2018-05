Primera Division - Le Barça se heurte au Real (2-2) mais reste invaincu

(Belga) Récent champion d'Espagne, le FC Barcelone a concédé un match nul, 2-2, en infériorité numérique face au Real Madrid, dimanche dans un clasico électrique, entretenant sa série d'invincibilité en Liga et continuant à rêver d'une saison sans défaite, une possible première.

Pour la 36e journée, le Barça a mené deux fois au Camp Nou grâce à une volée de Luis Suarez (10e) et un but de Lionel Messi (52e) entaché d'une faute préalable. Mais le Real, à onze contre dix après l'exclusion de Sergi Roberto (45e+2), a égalisé à chaque fois: d'abord par Cristiano Ronaldo (15e), touché à une cheville sur l'action et remplacé à la pause par Marco Asensio, sans doute par précaution, puis par Gareth Bale (72e). Ce résultat nul préserve la dynamique barcelonaise: 42 matches d'affilée sans défaite en Liga (record d'Espagne) et la possibilité, à trois matches de la fin, d'être la première équipe depuis les années 1930 à remporter la Liga sans perdre. Cela n'a aucune influence sur le classement puisque le Barça (1er, 87 pts) est champion depuis le week-end dernier et puisque le Real (3e, 72 pts) a davantage l'esprit tourné vers sa troisième finale de Ligue des champions d'affilée, le 26 mai à Kiev contre Liverpool (Belga)