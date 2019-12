Primera Division - Messi brille, Barcelone déroule contre Majorque 5-2 et repasse leader

(Belga) Le FC Barcelone a déroulé contre Majorque 5-2 samedi soir lors de la 16e journée de Liga, après un match parfait au Camp Nou, et regagne sa place de leader devant le Real Madrid, vainqueur de l'Espanyol dans la journée 2-0.

Le Barça a été irréprochable, dans le sillage d'un Lionel Messi sextuple Ballon d'Or depuis lundi et encore grandiose, auteur d'un triplé (17e, 41e, 83e), en plus des buts d'Antoine Griezmann (7e) et de Luis Suarez (43e). Messi a réalisé le 35e triplé de la carrière en Liga et dépasse ainsi Cristiano Ronaldo (34) pour détenir désormais seul ce record. Majorque, 17e après ce nouveau revers, est certes, revenu deux fois dans la partie grâce à un doublé de Budimir, mais flirte de plus en pluse avec la zone rouge. (Belga)