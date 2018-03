Prise d'otages à Trèbes - Lisbonne annonce que le citoyen portugais touché est blessé et non mort

(Belga) Le gouvernement portugais a indiqué dans la soirée de vendredi que le citoyen portugais initialement donné pour mort dans des attaques survenues dans le sud de la France et revendiquées par le groupe Etat islamique (EI) n'était que grièvement blessé.

"En raison d'erreurs de communication, il a été initialement transmis aux autorités portugaises l'information d'une victime mortelle. Après les procédures pour identifier la victime, il s'est avéré que le citoyen portugais n'est que grièvement blessé et hospitalisé à Carcassonne", a déclaré le secrétaire d'Etat aux Portugais de l'étranger, José Luís Carneiro. "Nous regrettons le désordre causé par cette information erronée", a-t-il ajouté en précisant qu'il se rendrait samedi matin à l'hôpital où se trouve la victime portugaise pour s'entretenir avec sa famille et avec les autorités locales. Cette information inexacte avait suscité la réaction du président de la République portugaise Marcelo Rebelo de Sousa qui avait alors exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de la victime dans un communiqué sur le site de la présidence. (Belga)