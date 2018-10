Prix Sakharov à Sentsov: Moscou dénonce une décision "totalement politisée"

(Belga) Moscou a dénoncé jeudi comme "totalement politisée" la décision du Parlement européen de décerner le prestigieux Prix Sakharov 2018 au cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, emprisonné en Russie pour "terrorisme".

"La décision qui a été prise est totalement politisée", a déclaré aux journalistes la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. "Pourquoi ont-ils choisi Sentsov et pas Savtchenko?", a poursuivi Mme Zakharova, en référence à la pilote militaire ukrainienne Nadia Savtchenko, emprisonnée en Russie puis libérée lors d'un échange de prisonniers en 2016 avant d'être arrêtée de nouveau dans son pays pour la préparation d'une attaque contre le Parlement. "Au début, ils lançaient aussi des appels en sa faveur, la soutenaient, tout aussi inspirés qu'ils le sont aujourd'hui avec Sentsov. Ils ont simplement mené une véritable expérience sur cette personne, sur sa conscience et sur son âme. Ensuite, ils l'ont trahi cyniquement et cruellement", a affirmé Mme Zakharova. "Attribuer un prix à une personne reconnue coupable de terrorisme est la dernière étape d'un mépris marqué pour les normes et les lois", a pour sa part fustigé Piotr Tolstoï, vice-président de la chambre basse du Parlement russe. "Ce choix est totalement infondé et même plutôt grossier de la part de nos collègues" du Parlement européen, a-t-il ajouté, cité par les agences russes. Opposant à l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie, Oleg Sentsov a été condamné en 2015 par la justice russe à 20 ans de camp pour "terrorisme" et "trafic d'armes", à l'issue d'un procès dénoncé comme "stalinien" par l'ONG Amnesty International. Le cinéaste de 42 ans a passé cette année 145 jours en grève de la faim pour exiger la libération de tous les "prisonniers politiques" ukrainiens détenus en Russie. (Belga)