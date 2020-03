Procès Salmond: l'affaire Weinstein a inspiré une plaignante

Une femme qui accuse l'ex-Premier ministre indépendantiste écossais Alex Salmond de tentative de viol a raconté mardi avoir dénoncé les faits dans le sillage de l'affaire Harvey Weinstein, au deuxième jour de son procès devant la Haute cour d'Edimbourg.

"C'était grâce à l'affaire Harvey Weinstein", du nom de ce puissant producteur de cinéma américain récemment condamné pour agression sexuelle et viol, a expliqué cette ancienne collaboratrice du gouvernement écossais, cachée de la vue de l'accusé par un panneau blanc.

Les accusations portées contre Harvey Weinstein par des stars de Hollywood ont libéré la parole des femmes et initié le mouvement #MeToo.

"Ces problèmes commençaient à être discutés et j'ai commencé à avoir ce que j'appellerais des flashbacks. J'ai commencé à réaliser pendant la période d'octobre-novembre 2017", a ajouté cette femme, qui ne peut être identifiée pour des raisons légales.

Au premier jour du procès d'Alex Salmond lundi, cette femme a raconté comment l'ex-ténor de la cause indépendantiste écossaise, à la tête du gouvernement local de 2007 à 2014, l'avait embrassée de force en juin 2014 dans sa résidence officielle, avant de la pousser contre un mur, d'arracher ses vêtements et d'essayer de la violer sur un lit.

Un mois plus tôt, il l'avait déjà embrassée de manière répétée et avait touché sa poitrine, avait-elle témoigné, disant s'être alors sentie "humiliée".

Ancien chef du parti nationaliste écossais SNP, Alex Salmond, 65 ans, doit répondre en tout de 14 chefs d'inculpation lors de son procès qui doit durer jusqu'à quatre semaines.

Il s'agit de deux tentatives de viol, dix agressions sexuelles et deux attentats à la pudeur, qui auraient été commis sur dix femmes entre juin 2008 et novembre 2014 dans sa résidence officielle, au Parlement écossais, un restaurant de Glasgow ou une boîte de nuit d'Edimbourg.

Il rejette vigoureusement ces accusations. Certaines femmes étaient consentantes, a fait valoir lundi sa défense.

Ancien fonctionnaire et économiste de la Bank of Scotland, marié à une femme de 17 ans son aînée, Alex Salmond avait démissionné en novembre 2014, quelques semaines après la victoire du "non" au référendum sur l'indépendance écossaise en septembre.

L'actuelle cheffe du gouvernement écossais Nicola Sturgeon lui a succédé, reprenant le flambeau de la cause indépendantiste.