Profondément ému, le Grand-Duc Henri marche derrière le cercueil de son père (vidéo)

Les Luxembourgeois disent adieu à leur ancien Grand-Duc Jean décédé le 23 avril à l'âge de 98 ans. Ses funérailles seront célébrées ce matin à 11h15 dans la cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Très touchée, la famille du Grand-Duc Jean du Luxembourg s'avancent derrière son cercueil. Le Grand-Duc Henri et Maria Teresa marchent main dans la main. "Le visage du Grand-Duc Henri est empreint de gravité. Il est visiblement très marqué", décrit Christophe Giltay.

Le grand-duc Jean avait choisi la veillée de Noël 1999 pour annoncer publiquement son abdication en faveur de son fils aîné Henri, alors âgé de 45 ans. "J'ai l'intime conviction qu'à l'aube du nouveau millénaire, et après plus de 35 ans de règne, il est sage de me retirer des affaires de l'Etat", avait-il expliqué.

La transition s'était déroulée le 7 octobre 2000. Elle avait été reportée à la dernière minute d'une semaine, et les cérémonies officielles avaient été réduites en raison de la convalescence du prince Guillaume, fils cadet de Jean, victime d'un grave accident de la route un mois plus tôt en France.

Les Luxembourgeois sont toujours restés très attachés à la personnalité de Jean, qui fut soldat de l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale, et participa à ce titre à la libération de son pays.