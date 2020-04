Projet "DAU": l'Ukraine ouvre une enquête pour "tortures" d'orphelins

(Belga) Le parquet ukrainien a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête contre X pour "probables tortures" sur des enfants lors du tournage du film "DAU. Degeneration", issu d'un controversé projet du réalisateur russe Ilya Khrzhanovsky.

"Un groupe de personnes a probablement infligé des douleurs physiques ou des souffrances morales" à des "mineurs, vraisemblablement orphelins" lors du tournage à Kharkiv (Est de l'Ukraine), a indiqué le parquet régional, citant les enquêteurs, dans un communiqué. L'enquête va également vérifier si le film, présenté en février à la Berlinale hors compétition, ne fait pas "l'apologie de la violence", selon la même source. Le scandale a éclaté cette semaine sur les réseaux sociaux en Ukraine, ex-république soviétique, une internaute ayant accusé l'équipe du réalisateur Ilya Khrzhanovsky d'abus en s'appuyant sur plusieurs prises de vue sur lesquelles on voit des enfants en bas âge nus, ligotés ou sanglotant. Le responsable ukrainien chargé des droits des enfants, Mykola Kouleba, a réagi mardi dénonçant sur Facebook des "plans terribles" impliquant la participation de "nourrissons". "Selon des informations préliminaires, on a utilisé pour le tournage les enfants d'un orphelinat", a-t-il souligné, exigeant que la police vérifie qui l'avait autorisé. Le film fait partie du projet artistique "DAU" de M. Khrzhanovsky, qui avait fait sensation l'an dernier à Paris. Gigantesque et très chaotique, l'exposition immersive ambitionnait d'emmener le public dans un "voyage" en Union soviétique à travers films, reconstitution de décors, concerts, conférences et performances. L'expérience avait alors rapidement créé la polémique, entre ceux criant au coup de génie et ceux qualifiant l'ensemble d'escroquerie. De plusieurs ans de tournages, le réalisateur a tiré une quinzaine de films dont "DAU. Degeneration". "DAU" est une contraction du nom du Prix Nobel de physique soviétique Lev Landau (1908-1968), sur qui le réalisateur voulait faire un biopic. (Belga)