Prudence si vous prenez un vol Ryanair les prochains jours: grève en vue

Mauvaise nouvelle si vous devez prendre un vol Ryanair cette semaine. Les pilotes et le personnel de bord de plusieurs pays ont décidé de se croiser les bras.

Pensez à vérifier votre vol si vous devez partir au Portugal. Les pilotes et le personnel de cabine de Ryanair se mettent en grève dès ce mercredi. Des répercussions sont possibles chez nous, même si rien n'est sûr. Pourquoi? Ryanair a un fonctionnement particulier. L'entreprise profite d'avoir plusieurs bases en Europe pour alterner le personnel dans ses avions. Exemple, pour des vols aller-retours Bruxelles-Lisbonne, certains sont assurés par du personnel belge et d'autres par du personnel portugais. Du coup, difficile de connaître le nombre de travailleurs en grève et si ces travailleurs devaient assurer un vol depuis ou vers la Belgique.

Du 21 au 25 août, la grève concerne le Portugal. Par ailleurs, les 22 et 23 août, les pilotes irlandais et britanniques de la compagnie prévoient aussi des arrêts de travail. La même problématique se posera donc jeudi et vendredi.

Si vous devez prendre un vol Ryanair pour les pays concernés dans les prochains jours, vous aurez des informations, mais seulement la veille du départ.