Quatorze jeunes footballeurs frappés par la foudre en Suisse

Quatorze jeunes Suisses de 15 et 16 ans ont été admis à l'hôpital mardi soir après que la foudre a frappé le terrain sur lequel ils disputaient un match de foot à Abtwil, localité à une vingtaine de kilomètres de Lucerne dans le canton de Saint-Gall. L'un des jeunes a été héliporté à l'hôpital. Les 13 autres y ont été conduits pour un contrôle.





La foudre a frappé un poteau d'éclairage à 20h40, a expliqué dans la nuit de mardi à mercredi Hanspeter Krüsi, porte-parole de la police cantonale de Saint-Gall. Après l'impact, la foudre est descendue au sol et s'est répandue sur le terrain. Plusieurs jeunes ont été touchés par le courant. Les services de secours ont héliporté à l'hôpital un jeune de 16 ans qui était inconscient. Les 13 autres joueurs y ont été conduit pour un suivi après avoir été examinés par les ambulanciers. Un important contingent de policiers et de secouristes était sur place. Le ministère public du canton de Saint-Gall enquête sur les circonstances de l'accident en collaboration avec la police cantonale.